Il primo giro è di Rishi Sunak

Milano. Il primo turno della selezione del leader del Partito conservatore inglese è stato vinto dall’ex cancelliere Rishi Sunak, seguito dall’ex sottosegretario alla Difesa Penny Mordaunt e al terzo posto l’attuale ministro degli Esteri, Liz Truss. Ma in questa corsa che viene determinata esclusivamente dai deputati dei Tory in realtà si va per esclusione: gli eliminati sono l’attuale cancelliere dello Scacchiere, Nadhim Zahawi, che aveva riposto molte speranze in questa sfida senza evidentemente molti motivi, e Jeremy Hunt, ex ministro della Sanità che invece di speranze non ne aveva mai avute granché. Restano quindi in gara oltre ai tre primi classificati Suella Braverman, Kemi Badenoch e Tom Tugendhat, ma le cose cui badare, già da oggi quando si terrà un altro conteggio è il confronto tra la Mordaunt e la Truss, il secondo posto. Il primo sembra garantito per ora per Sunak, nonostante i tentativi di affossarlo messi in piedi dai sostenitori di Boris Johnson.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE