L'ambasciatore Balayan racconta cosa temono gli armeni costretti a lasciare il Nagorno Karabakh

“L’Ue poteva fare di più”, è il commento amaro che rilascia al Foglio Tigran Balayan, ambasciatore armeno presso l’Ue, riguardo agli ultimi tragici sviluppi che coinvolgono il destino della minoranza armena del Nagorno Karabakh. Dopo l’emanazione del suo ultimo decreto, l’autoproclamata repubblica dell’Artsak, come è chiamata ufficialmente la repubblica armena del Karabakh, cesserà di esistere formalmente dal primo gennaio 2024, ma visto il monumentale esodo di questi giorni è probabile che già entro pochi giorni non rimanga più neanche un armeno. Un epilogo di una storia che inizia molti secoli fa e che sarebbe potuta finire diversamente se la comunità internazionale, specialmente l’Europa, avesse esercitato più pressioni sull’Azerbaigian nell’accettare garanzie internazionali di sicurezza per la minoranza armena per avviare una possibile convivenza. “Bruxelles avrebbe dovuto alzare il livello di allarme molto prima o introdurre sanzioni preventive contro i funzionari e i parlamentari azeri che preparavano la guerra, diffondevano odio e predicavano pulizia etnica da anni”, spiega l’ambasciatore. “Quella che è in corso è una pulizia etnica a tutto campo, ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi è la Srebrenica del XXI secolo e la comunità internazionale che aveva tutti gli strumenti per impedirlo non ha fatto nulla”, aggiunge Balayan.

