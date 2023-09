A una settimana dall'attacco azero, von der Leyen tace sul Nagorno Karabakh

A una settimana dall’attacco azero in Nagorno Karabakh la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non ha ancora commentato la situazione. Il silenzio non è passato inosservato e a colmare il vuoto ci ha pensato un suo tweet risalente all’estate del 2020 che da giorni viene citato: “All’Ue servono fornitori di energia affidabili. L’Azerbaigian è uno di questi”, spiegava Von der Leyen. L’accordo per le forniture dei gas con l’Azerbaigian infatti è un tassello importante della strategia Ue per ridurre la dipendenza energetica da Mosca, un successo che Von der Leyen vuole spendere nella corsa per un nuovo mandato. Un risultato che senza dubbio ha dato ossigeno alla causa ucraina ma che ha rafforzato la convinzione del leader azero di poter agire impunito. Convinzione confermata dagli eventi di questi giorni.

