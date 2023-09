Pechino non ha più bisogno dell'inglese: no ai test in lingua straniera

La Xi’an Jiaotong, una delle più prestigiose università cinesi nell’ex capitale imperiale Xi’an, la scorsa settimana ha eliminato il test di lingua inglese come prerequisito per la laurea. E’ un cambio di passo rispetto a un’iniziativa del 2019 progettata per aumentare lo studio della lingua inglese tra gli studenti cinesi e più in generale un cambio di passo dell’èra Xi Jinping rispetto ai risultati delle politiche di “riforme e apertura” portate avanti nella storia della Repubblica popolare cinese. Il Cet, il test nazionale di inglese, è dal 1987 uno dei requisiti per conseguire il diploma nella maggior parte delle università cinesi, e quando Pechino rese l’inglese materia obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie era il 2001, l’anno in cui la Cina guidata da Jiang Zemin entrò nell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), e il ministero dell’Istruzione cinese aprì alla lingua inglese per far sì che “affrontasse la modernizzazione”. Oggi invece sui social cinesi, alla decisione di eliminare la lingua straniera dai test per accedere alla laurea molti utenti hanno risposto positivamente chiedendo che anche altre università seguissero l’esempio: “L’inglese è importante, ma con lo sviluppo della Cina, non è più così importante. Dovrebbe essere il turno per gli stranieri di imparare il cinese”, ha commentato l’annuncio della Xi’an Jiaotong su Weibo, il principale social media cinese, un influencer nazionalista con 6 milioni di follower.

