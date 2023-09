I diritti umani secondo Xi Jinping

Alla fine l’ex ministro di Grazia e Giustizia Oliviero Diliberto, oggi preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, al convegno sui diritti umani con caratteristiche cinesi non c’era, bloccato a casa per motivi di salute. Niente fotografia di rito con l’ambasciatore cinese a Roma, Jia Guide, e con l’ospite d’onore di ieri: Padma Choling, vicepresidente del comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo cinese e pure presidente della Società cinese per gli studi sui diritti umani. Il “Seminario sino-europeo sui diritti umani” si è aperto ieri alle 9 in punto al Parco de’ Medici, lo Sheraton di via della Magliana a un’ora di auto dal centro di Roma, specialmente a quell’ora, e così è finita che a sentire l’apertura di Padma Choling, sotto sanzioni americane già da qualche anno per violazione dei diritti umani, non c’era una gran folla. Mentre nella sala accanto un gruppo più nutrito di medici e professionisti discuteva del “ruolo della medicina specialistica”, il presidente della Società cinese per gli studi sui diritti umani ha aperto i lavori di un seminario fiume – circa 80 partecipanti iscritti, tre sessioni di lavoro, orario di chiusura previsto: dopo le 17 – dando tre o quattro spunti che si ripeteranno come un mantra, sempre uguali, nel corso di tutta la giornata: “La mentalità da Guerra fredda, l’egemonismo, le sanzioni unilaterali e l’utilizzo dei diritti umani come armi hanno un impatto sostanziale sulla governance globale”.

