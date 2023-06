13 milioni di cinesi fanno l'esame per l'università, un record. Ma l'ascensore sociale non funziona più

"Il più grande gaokao" mette Xi Jinping di fronte a un problema: la laurea è diventata un piedistallo da cui i giovani non riescono a scendere, non più disposti a "mangiare amaro". Il carico di pressione per il test e la frustrazione di un 20,4 per cento disoccupato

“‘Spegnere le lampade degli altri non ti renderà più luminoso; bloccare la strada agli altri non ti farà andare più lontano’. ‘Un fiore che sboccia da solo non è primavera, ma cento fiori che sbocciano insieme riempiono il giardino di primavera. Se al mondo esistesse un solo tipo di fiore, non importa quanto sia bello, sarà monotono’. Queste due frasi provengono dai discorsi del segretario generale Xi Jinping, che esprimono verità comuni con un linguaggio vivido. Scrivere un saggio basato su di esse, che rifletta la vostra comprensione e il vostro pensiero”. E’ una delle domande che ieri 12,91 milioni di cinesi si sono trovati di fronte dopo il suono della campanella del gaokao, l’esame più importante nella vita di ogni giovane cinese per essere ammesso all’università. Sono i due giorni nel giugno di ogni anno più temuti da ogni studente in Cina: il gaokao, “l’esame superiore” che blocca le strade delle principali città del paese, rappresenta l’ascensore sociale, il biglietto per entrare nelle migliori università cinesi, la maggior parte nella capitale, Pechino.