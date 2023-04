I panda vanno dove Pechino vuole. Segnali diplomatici per Francia e America

Gli animali sono considerati “ambasciatori della Cina nel mondo” e vengono inviati come elemento di distensione nei riguardi di alcuni paesi. Uno di loro tornerà in patria dagli Stati Uniti mentre, dopo la visita di Macron a Xi, Parigi ne guadagna due

Ya Ya ha ventidue anni, è triste e perde il pelo dopo la morte del suo maschio, Le Le, nel febbraio scorso. Lei ha vissuto per vent’anni nello zoo di Memphis grazie a un accordo di “noleggio” con l’Associazione cinese dei giardini zoologici, ma ora sta per tornare in Cina. Ya Ya è un panda gigante, un “ambasciatore della Cina nel mondo”, cioè uno dei simboli della cosiddetta “diplomazia dei panda” che da decenni la Repubblica popolare cinese porta avanti come elemento di distensione, tenero e carino, nei riguardi dei paesi in cui invia i suoi mammiferi.