L'autonomia strategica di Macron è diversa dal resto dell'Ue

Bruxelles. Se Emmanuel Macron voleva provocare una scossa per spingere l’Unione europea ad allontanarsi dagli Stati Uniti, ha ottenuto l’effetto contrario. L’intervista a Politico.eu e a Les Echos, con la quale ha lanciato un appello a non essere “followers” di Washington promuovendo l’Ue come “terzo polo” nel conflitto geopolitico tra Stati Uniti e Cina, è stata accolta da una pioggia di critiche in Europa. Da Varsavia a Berlino, dai Paesi Bassi ai Baltici, le parole di Macron sono state contestate per contenuto, tempistica e forma. Con due eccezioni, che danno la misura dell’isolamento del presidente francese: il premier ungherese, Viktor Orbán, considerato un cavallo di Troia degli interessi della Cina (e della Russia) nell’Ue, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che a un anno e mezzo dalla fine del suo mandato appare sempre più debole e destabilizzato dalla competizione personale con Ursula von der Leyen.

