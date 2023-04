In difesa di Macron. Perché le sue parole sulla Cina sono un assist per l'Europa

Le dichiarazioni del presidente francese sono facile preda di interpretazioni distorte. Invece meriterebbero un confronto reale sulle quelle che potrebbero essere nuove strategie europee. Che non si traducono nell'equidistanza da Pechino e Washington

Il viaggio in Cina del presidente francese Emmanuel Macron è destinato a suscitare un dibattito distorto. È troppo facile interpretare il tentativo di normalizzare i rapporti con la Cina come un “cedimento” alla propaganda anti americana di Mosca e di Pechino. Ed è altrettanto troppo facile considerare le parole di Macron come il segno di una svolta nazionalistica del presidente francese.