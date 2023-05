Un comico fa satira sull'esercito cinese: multa, contratto saltato, rieducazione

A Li Haoshi, nome d’arte “House”, e alla sua compagnia comica una battuta è costata 2 milioni di dollari. Non era piaciuta a Xi Jinping perché “ha umiliato l’esercito”

Due cani randagi appena adottati inseguono uno scoiattolo “come proiettili”, “di solito uno penserebbe a quanto sono adorabili”, ma loro ricordano al padrone uno slogan cinese: neng da shengzhang, zuo feng youliang, “saper vincere le battaglie, con uno stile di prim’ordine”. Lo slogan è stato pronunciato nel 2013 dal leader cinese Xi Jinping, in un incontro con alti funzionari militari, riferendosi all’Esercito popolare di liberazione (Epl) con la promessa di renderlo una forza di livello mondiale. L’accostamento ai cani che inseguono lo scoiattolo è stato fatto dal comico cinese Li Haoshi, nome d’arte “House”, sabato scorso in uno spettacolo di cabaret a Pechino. La performance è stata condivisa su Weibo e in poche ore è diventata virale.