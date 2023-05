La voce del dissidente Samuel Chu, ricercato dalla Cina, su Hong Kong

Roma. Due anni fa, quando era da poco stata introdotta a Hong Kong la liberticida legge sulla sicurezza imposta da Pechino sul territorio dell’ex colonia inglese, contro Samuel Chu era stato emesso un mandato d’arresto. Lui viveva già da tempo in America, ma continua ancora oggi a essere un ricercato della Repubblica popolare cinese. E basterebbe domandare alle persone di Hong Kong, pensare alle promesse tradite, per capire come funzionano le negoziazioni per Pechino: “Bisogna essere chiari”, dice in un’intervista al Foglio Chu, “la Cina ha un interesse sulla guerra in Ucraina, ed è il motivo per cui ha dato sostegno incondizionato alla sua partnership con la Russia”.

