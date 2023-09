La cricca di Xi corteggia il governo Meloni, che sta al gioco

Notizia: nessun dibattito e voto parlamentare sulla Via della seta prima del Forum di Pechino del 17 ottobre. Si valuta la partecipazione dell'Italia con un sottosegretario. Ma tutta questa condiscendenza con i funzionari di Xi per evitare la rappresaglia cinese funzionerà? Secondo James Carafano della Heritage, il think tank americano più vicino a Meloni, va bene così