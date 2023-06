Il successo della visita di Liu Jianchao in Italia era davvero necessario?

Il capo del dipartimento per le Relazioni internazionali del Partito comunista cinese ha ricevuto a Roma un’accoglienza piuttosto significativa. Così si presta il fianco (istituzionale) alla propaganda di Pechino, che intanto minaccia l'Italia sulla Via della seta

Ieri, Liu Jianchao, capo del dipartimento per le Relazioni internazionali del Partito comunista cinese, ha ricevuto a Roma un’accoglienza piuttosto significativa: il presidente del Senato, Ignazio La Russa, gli ha dato il benvenuto a Palazzo Madama con tanto di video sui canali ufficiali. Poi alla Camera, ospite dell’Associazione parlamentare “Amici delle Cina”. Infine, la delegazione cinese ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein. Nessuna foto ricordo pubblicata sui social – come dopo l’incontro con il presidente brasiliano Lula – ma uno scarno comunicato del Pd spiega che “al centro del confronto” con Liu c’erano “le sfide del multilateralismo e della transizione ecologica”. La segretaria poi “ha esposto le posizioni del Pd sulla tutela dei diritti umani e sulla guerra in Ucraina”. Su quest’ultimo tema, la leadership cinese è perfino meno ambigua di Lula, contro l’occidente e di sostegno anche economico alla Russia di Putin.