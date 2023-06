Gli affari con la Cina sono un'illusione: la sfiducia del business è ai massimi livelli

La Camera di commercio europea in Cina ha pubblicato il sondaggio, ogni anno molto atteso da osservatori e investitori, sulla fiducia nei confronti della seconda economia da parte del mondo del business che ci lavora abitualmente. Il dato più importante è anche il più alto mai registrato in vent’anni: il 64 per cento degli intervistati ha riferito che fare affari in Cina è più difficile rispetto all’anno precedente, e sempre più aziende stanno “rivalutando quante uova hanno nel loro paniere cinese”. Solo il 55 per cento degli intervistati, la cifra più bassa mai registrata, considera il mercato cinese come una delle prime tre destinazioni per gli investimenti futuri, con un calo di 13 punti percentuali su base annua. “Inoltre, più della metà degli intervistati (il 53 per cento, in aumento del 15 per cento rispetto allo scorso anno) non ha in programma di espandere le proprie attività in Cina nel 2023”.

