Come fa Mosca ad aggirare le sanzioni sul petrolio. Gli Urali e l'asse saudita

In questi mesi la Russia si è adoperata per adattarsi e alla misure occidentali, trovando soluzioni efficaci e una sponda nell'Arabia Saudita. L’Ue intanto inzia a valutare il dodicesimo pacchetto di provvedimenti contro il Cremlino, che potrebbero colpire il commercio di diamanti

La Russia sta aggirando le sanzioni del G7 sulla maggior parte delle esportazioni di petrolio, permettendo al Cremlino di guardare con ottimismo ai proventi del settore che rappresenta la principale fonte di bilancio della Federazione russa. Secondo un’analisi del Financial Times sui dati della società di analisi dei trasporti Kpler e delle compagnie assicurative, nel mese di agosto quasi tre quarti di tutti i flussi di greggio russo trasportati via mare – circa il 50 per cento in più rispetto ai mesi di primavera – hanno viaggiato senza usare un’assicurazione occidentale, scavalcando la leva su cui si basa il funzionamento del price cap fissato dal G7.