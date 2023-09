Così lo stato russo combatte chi protesta. Il report di Memorial 

Il 24 agosto, a un anno e mezzo esatto dall’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, il progetto “Supporto ai prigionieri politici. Memorial” in collaborazione con OVD-Info ha pubblicato un breve report dal titolo eloquente: “Un anno e mezzo dall’invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Come lo stato russo combatte chi protesta?”. Il documento contiene statistiche legate all’attività di repressione di ogni forma di dissenso e protesta, con particolare riferimento ai casi di persecuzione motivati da posizioni di denuncia e opposizione dei cittadini russi alla guerra in corso. Secondo l’infografica, attualmente sono 684 le persone che subiscono una qualche forma di persecuzione giudiziaria da parte del governo russo: chi è in attesa di giudizio, chi in libertà su condizionale in carcere preventivo, chi sconta già una condanna in una prigione o colonia penale della Federazione russa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE