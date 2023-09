I padri nobili del Ps spagnolo dicono a Sánchez: no ai catalani 

Per restare al governo il premier ha bisogno di Puigdemont, che chiede un’amnistia. Le pressioni di González & Co.

La prossima settimana toccherà al leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, in qualità di candidato del partito che ha ottenuto più voti nelle elezioni politiche dello scorso 23 luglio, cercare la fortuna in Parlamento – ovvero una maggioranza disposta a renderlo premier. Ma tutti, già da due mesi, si curano poco di lui e osservano invece le trattative intessute dal suo avversario, il premier socialista uscente Pedro Sánchez. Questo avviene perché il tentativo di Feijóo è destinato a fallire: non gli basterà l’appoggio dei sovranisti di Vox e di un paio di partitini per raggiungere la maggioranza. Il bersaglio è invece alla portata di Sánchez, che potrebbe continuare a governare grazie a una riedizione con qualche modifica della variegatissima “coalición Frankenstein” che lo ha sostenuto fin qui – il copyright di questa espressione è di un altro socialista, il prematuramente scomparso Alfredo Pérez Rubalcaba, che non apprezzava tanta disinvoltura nelle alleanze.