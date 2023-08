In Spagna la nascita del governo passerà per un'operazione "alla Ciampolillo"

La situazione politica in Spagna è complicata. Il re Felipe VI ha dato un incarico al leader del partito più votato, il popolare Alberto Núñez Feijóo, ma la coalizione di centrodestra (Pp Vox e altre forze locali) ha solo 172 seggi, quattro in meno della maggioranza necessaria. Uno in più dei seggi su cui può contare la coalizione di centrosinistra guidata dal premier socialista uscente Pedro Sánchez, capace di sopravvivere a elezioni in cui era dato per sconfitto e di coagulare attorno al Psoe la sinistra di Sumar e forze indipendentiste basche e catalane (Pnv, Bildu, Erc).

