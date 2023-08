Sanchez incassa l'accordo con Puigdemont: eletta la socialista Armengol alla presidenza del Congresso

Il presidente uscente ottiene in extremis il sostegno del partito indipendentista catalano. Ma per il governo serviranno nuove trattative. Il Partito popolare e Vox sempre più lontani

In Spagna iniziano i primi movimenti politici post-voto. Grazie all’appoggio delle forze progressiste e a un accordo con i partiti indipendentisti catalani, il Psoe di Pedro Sanchez ha ottenuto la sua prima vittoria strategica, eleggendo la socialista Francina Armengol alla presidenza del Congresso dei deputati.



Questa elezione è stata possibile grazie a un accordo raggiunto in extremis con il partito catalano Junts, guidato Carles Puigdemont. Al centro del patto tra le forze politiche ci sono chiaramente le tematiche inerenti l’indipendentismo catalano. Junts ha infatti chiesto e ottenuto il riconoscimento di tre punti programmatici: l’uso del catalano e di lingue diverse dallo spagnolo al Congresso, una commissione investigativa sull’utilizzo del programma Pegasus (programma utilizzato per spiare politici indipendentisti catalani) e una commissione d’inchiesta sugli attentati del 17 agosto 2017 a Barcellona e Cambrils.