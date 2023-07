Nella Spagna del pareggio serve “un po' di buon senso all'italiana”

"Bisogna che qualcuno spieghi con franchezza a questo paese che il bipartitismo non c’è più. Serve scendere a compromessi e negoziare", ci dice Iñigo Domínguez, ex corrispondente da Roma ed editorialista del País. Le possibilità di un governo Sánchez II e il ruolo di Puigdemont

Valencia. E’ dal 2015 che ogni elezione spagnola restituisce più o meno lo stesso risultato: ingovernabilità. Anche oggi è così, con il “pareggio tecnico” tra popolari e socialisti. Tutti sono d’accordo su un’unica cosa, la sconfitta di Vox, per il resto c’è chi vede il pareggio come una resistencia della sinistra, chi come la vittoria della destra (il partito popolare guadagna 47 seggi): a dividere i socialisti dai popolari ci sono 330.870 voti. Le parole profetiche di Felipe González sono le più citate nei corridoi de Las Cortes: “Avremo un Parlamento all’italiana, ma senza italiani capaci di gestirlo”. L’ex premier socialista (che, durante le elezioni, ha preferito rifugiarsi a Menorca piuttosto che sostenere il partito) pensava alla nostra Prima repubblica, quella dei pentapartito, delle convergenze parallele, dei compromessi storici, ma anche alla Seconda, fatta di larghe (o larghissime) intese, di transfughi, ribaltoni e controribaltoni, correnti e sottocorrenti, odi e passioni e volubilità politiche. Agli spagnoli manca la pratica: dopo l’euforia barricadera contro Santiago Abascal al grido del “no pasarán”, il premier socialista Pedro Sánchez ha ordinato ai suoi di cedere l’iniziativa al leader del Partito popolare, Alberto Núñez Feijóo, affinché si faccia fotografare da solo con Vox. E vedere che cosa sa fare. Frattanto bisogna far sedimentare i risultati, aspettare che ogni formazione valuti da che parte stare, e posticipare a settembre le negoziazioni formali per formare il governo.