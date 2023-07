Dopo la "scoppola" di Abascal, Meloni ha un piano B: disarticolare Ecr per contare nella Ue

La premier ha garantito sostegno al leader di Vox, ma nel governo non mancano i distinguo con gli estremisti spagnoli: "Sono come noi, ma dieci anni fa". La strategia per entrare in maggioranza dopo le Europee

I Socialisti spagnoli, e quindi anche il Pd, si sono buttati su Raffaella Carrà. Rimbalzano, da Madrid a Roma e tornano indietro, i balli scatenati per Pedro-Pedro-Pedro-Pe (Sánchez). Lei, Giorgia Meloni, senza fanfare, come rivelato dal Foglio, si è mossa in modalità Mina. In versione “se telefonando”. Domenica notte la premier ha chiamato e parlato a lungo con Santiago Abascal, leader di Vox, abbastanza mogio per quella che, perfino a Palazzo Chigi, chiamano con un pizzico di realismo “scoppola”. La leader italiana, che è la capa dei Conservatori europei, ha detto al “Fratello di Spagna” che il loro percorso insieme non finisce qui. Anzi, nel governo si spera in un secondo tempo. E cioè: pantano parlamentare e nuove elezioni in autunno. L’ideale per fare in modo che il semestre di presidenza spagnola, appena iniziato, non acceleri sui dossier più divisivi (a partire dall’ambiente) concentrandosi così sui fatti interni. Le speranze meloniane guardano a un possibile tris: Spagna-Polonia-Olanda prima del grande giudizio delle Europee del prossimo giugno. E però tutti questi ragionamenti rientrano nella versione del bicchiere di sangria mezzo pieno. Restano i numeri che hanno la testa dura. E quindi Vox, anche se conquisterebbe oggi più seggi a Strasburgo, non ha sfondato. E questo è un fatto che alla più importante sostenitrice del partito postfranchista fa male.