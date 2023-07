La via per governare in Spagna passa per Puigdemont, ed è un guaio

Le elezioni spagnole di domenica le hanno vinte quelli che le hanno perse. Le ha vinte il premier uscente, Pedro Sánchez, benché il suo Partito socialista abbia ottenuto meno seggi del Partito popolare di centrodestra. E le hanno vinte gli indipendentisti catalani che, nonostante la brusca sconfitta nelle urne e il dimezzamento dei loro rappresentanti nel Parlamento nazionale, detengono però la chiave di ogni maggioranza aritmeticamente percorribile. Lo sconfitto delle elezioni spagnole, il premier uscente Pedro Sánchez, il cui Partito socialista ha ottenuto molti meno seggi del Partito popolare, ne è in realtà il trionfatore: la sua strepitosa rimonta rispetto ai sondaggi ha infatti sottratto al leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo, i numeri necessari a formare un governo con l’appoggio dell’estrema destra di Vox, il partito alleato dei Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Per un soffio, il leader di Vox, Santiago Abascal, non è riuscito a trasformarsi anche lui in un perdente di successo: giusto qualche seggio in più e i suoi sovranisti, pur molto ridimensionati come numero di voti e di seggi, sarebbero stati determinanti come non mai. E, invece, niente. La stessa piroetta di Sánchez, ovvero vincere perdendo, è riuscita invece, e in modo ancora più acrobatico, agli indipendentisti catalani che hanno subito una débâcle complessiva (da 24 a 14 seggi in Parlamento), ma si sono ritrovati nelle mani il pezzo di puzzle mancante dell’unica possibile maggioranza. Più precisamente, il detentore del proiettile d’argento è Carles Puigdemont. Sì, proprio lui, l’uomo con la frangia che nel 2017 proclamò l’indipendenza catalana e che da allora, facendosi scudo dell’immunità di europarlamentare (poi revocata) e di protezioni giuridiche “straniere”, gira l’Europa per sfuggire ai mandati di cattura emessi dalla Giustizia spagnola per disubbidienza e malversazione aggravata – e cioè per l’organizzazione illegale del referendum di autodeterminazione.

