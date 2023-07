Renzi: "Giorgia, la senti questa Vox?". I risultati delle elezioni in Spagna visti dalla politica italiana

Le opposizioni si rallegrano per il flop dei sovranisti e Forza Italia commenta soddisfatta il successo dei popolari: "Il Ppe rappresenta il centro della politica anche in Spagna". "Le prossime europee si vinceranno al centro", dice il leader di Italia Viva

Non è andata come avrebbe voluto Giorgia Meloni, che a pochi giorni dalle elezioni spagnole aveva deciso di metterci la faccia partecipando (a distanza) a un'iniziativa di Vox a Valencia. Il partito estremista della destra spagnola non solo non sfonda, ma arretra rispetto alla precedente consultazione, mentre avanzano i popolari e tiene la sinistra socialista di Sanchez. Un governo tutto da scrivere insomma, ma anche un risultato accolto con soddisfazione, per ragioni (e con sfumature) diverse in Italia. Parla di "una buona notizia per tutta l’Europa", il ministro degli Esteri Antonio Tajani, congratulandosi con Nunez Feijoo e "con gli amici del PP che con oltre 8 milioni di voti tornano ad essere il primo partito in Spagna. Il PPE rappresenta il centro della politica anche in Spagna", ha scritto su Twitter il leader di Forza Italia.

Più pungente è stato Matteo Renzi. "Non sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo chi ha perso: Vox, la destra estremista. È un segno interessante: non si vincono le elezioni contro l’Europa. E le prossime europee si vinceranno al centro. Un messaggio che da Madrid arriva forte e chiaro anche a Roma. Giorgia, la senti questa Vox?", ha commentato il numero uno di Italia viva, rivolgendosi direttamente alla premier, che questa mattina non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull'esito elettorale della Spagna ma ha telefonato al leader di Vox Abascal, come il Foglio è in grado di rivelare.

I pochi commenti che arrivano da FdI sono comunque di apparente soddisfazione. L'eurodeputato meloniano Nicola Procaccini non si dice deluso, "perché il punto principale non è il risultato preso singolarmente da Vox". Preferisce prenderla larga, nell'intervista concessa a Repubblica: "Il fatto interessante, storico, è l’eventuale apporto che Vox può dare a un esecutivo con il Partito Popolare. Rappresenterebbe l’inizio di una stagione politica nuova per la Spagna, loro sono ciò che era Fratelli d’Italia alcuni anni fa", spiega Procaccini, aggiungendo che l'agenda di Fdi e dei cugini spagnoli è "sovrapponibile".

Sul fronte Pd, e non poteva essere altrimenti, il ragionamento è comune: i nazionalisti hanno fallito. E si tratta di un ottimo risultato per la segretaria dem che ancora sabato, intervenendo in collegamento agli Stati generali del socialismo, si era impegnata a sostegno di Pedro Sanchez e del Psoe. "Spiace per la Meloni, che per i suoi amici neofascisti di Vox si è spesa così tanto (invano: alle elezioni hanno perso moltissimi voti e seggi), ma in Spagna il tempo dei “patrioti” non è arrivato. Per fortuna", aggiunge su Twitter il senatore e componente della segreteria dem Antonio Misiani.

Meno ottimista è invece Carlo Calenda che un da un lato è "contento" per la sconfitta di Vox, ma dall'altro dice: "C'è un problema, popolari e socialdemocratici non riescono a governare insieme, ci sono come in Italia tante barriere tra destra e sinistra, mentre ci sono tante cose da fare insieme".