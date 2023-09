Il bizzarro rompicapo dell'Ue sul catalano

Il Consiglio Affari generali dell’Unione europea oggi discuterà di un tema che alla maggior parte degli stati membri appare bizzarro: il riconoscimento del catalano, del galiziano e del basco come lingue ufficiali dell’Ue. Con una forzatura diplomatica, la presidenza spagnola ha deciso di mettere all’ordine del giorno una decisione su questa proposta che viene dallo stesso governo spagnolo. La ragione è tutta di politica interna: il riconoscimento come lingua ufficiale è una delle condizioni poste dall’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, per votare a favore della reinvestitura del premier socialista, Pedro Sánchez se, come probabile, il leader del Partido popular, Alberto Núñez Feijóo, non troverà sufficienti voti.

