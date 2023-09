La criminalità nel settore civile arabo in Israele è sempre più estesa

"Eravamo una società semplice, che viveva di agricoltura. In pochi anni ci siamo ritrovati in una società complessa, dominata dal denaro, in cui sono proliferate organizzazioni criminali", ci racconta il sindaco di Tira. Mentre il premier Netanyahu vuole gestire i fenomeni di delinquenza con una commissione speciale

Tel Aviv. “Eravamo una società semplice, che viveva di agricoltura. Nell’arco di pochi anni ci siamo ritrovati in una società complessa, dominata dal denaro, in cui sono proliferate organizzazioni criminali (arabe, ndr) con l’obiettivo di arricchirsi sempre di più. Questo è il contesto della grande maggioranza degli omicidi. Non ha niente a che fare con la nostra cultura”. Ha l’aria addolorata l’avvocato Maamun Abd Elhai, sindaco di Tira, mentre seduto in salotto, nella sua villetta poco fuori la Città vecchia, risponde alle domande del Foglio, e aspetta che la polvere del caffè si depositi. “Intorno a una tazza di caffè” è come il sindaco è abituato a risolvere “i piccoli problemi e dissidi di comunità” che le amministrazioni locali sono solite affrontare con l’auto degli imam. Ma ora che il fenomeno è diventato qualcosa di più esteso, Elhai ammette di non essere in grado di controllare la criminalità organizzata che, lamenta, si può estirpare solo con una forte azione della polizia.