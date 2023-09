All'Onu Israele è l'unico paese a protestare contro il “macellaio di Teheran”

“La storia registrerà che il Macellaio di Teheran si è rivolto oggi alle Nazioni Unite e nessuna democrazia ha detto o fatto nulla riguardo al fatto che il suo regime – che picchia, acceca, tortura e violenta le donne manifestanti – sarà presidente del Forum del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite”. Così Hillel Neuer, presidente di UN Watch. Non tutte le democrazie. “È tempo per le donne iraniane di ottenere la loro libertà”. Questo è il cartello mostrato dall’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan, mentre il presidente iraniano Ebrahim Raisi stava parlando all’Assemblea Generale. E un’immagine di Mahsa Amini, uccisa un anno fa per aver indossato il velo in modo non conforme alle leggi iraniane.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE