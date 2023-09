Apple vince su Huawei perché è un'azienda senza autoritarismi alle spalle

L’iPhone non si ferma. Come rivela il New York Times, nel corso degli ultimi cinque anni il telefono di Apple ha aumentato le vendite in quattro delle regioni più grandi del mondo: Europa, India, Giappone e Cina. Negli Stati Uniti, invece, uno smartphone venduto su due è di casa Apple, a conferma del dominio del mercato nativo dell’azienda. A stupire, però, sono i risultati fuoricasa, in particolare in Asia, dove Apple convince e converte gli utenti Android, rosicchiando quote di mercato alla concorrenza – anche grazie all’attenzione per la privacy che la contraddistingue da tempo.

