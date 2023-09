L'iPhone arriva a 15: e poi? Fino a che punto può migliorare per ritrovare lo stupore delle origini

La prossima versione dello smartphone di casa Apple cambierà qualcosa, ma le innovazioni sono finite da un po'. Per quanto potrà durare ancora prima di evolversi in altro?

È l’equivalente contemporaneo della lampadina di Thomas Edison, del radiotelegrafo di Guglielmo Marconi, della Model T di Henry Ford. Vive in un universo a parte, in compagnia di oggetti di design esposti tra i capolavori del MoMA. E’ uno di quei rari prodotti che superano i normali confini del marketing per diventare parte della cultura pop e della storia dell’innovazione. E ora che sta per affacciarsi sul mercato accompagnato dal numero 15, non si può fare a meno di chiedersi: ma quante versioni si possono fare di un iPhone?