Bruxelles cerca di aprire il cancello dei gatekeeper di internet

La Commissione europea oggi ha compiuto un altro passo per cercare di mettere le briglia ai comportamenti anticoncorrenziali dei giganti del digitale, con la designazione ufficiale dei “gatekeeper” che dovranno rispettare le regole più stringenti del Digital Markets Act (Dma). I “gatekeeper” sono le grandi piattaforme che controllano gran parte dei dati, con un fatturato annuale di 7,5 miliardi di euro, una capitalizzazione superiore ai 75 miliardi e 45 milioni di utenti attivi al mese nell’Ue. Alphabet (la casa madre di Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) e Microsoft sono le prime sei società che dovranno conformarsi agli obblighi e ai divieti del Dma, almeno per 22 dei loro servizi (social network, messaggerie, intermediazione, condivisione di video, motori di ricerca, browser, sistemi operativi e pubblicità). Si comincia da subito, con la nomina di un rappresentante legale nell’Ue e l’obbligo di informare la Commissione in caso di acquisizioni. Ma l’elenco è molto più lungo: obblighi e divieti dovranno essere rispettati entro sei mesi. Altri colossi, come X e Booking.com, potrebbero essere designati in un prossimo futuro. Sono “regole del gioco chiare per garantire mercati digitali equi e aperti”, ha detto il commissario al Mercato interno, Thierry Breton: grazie a “più scelta per i consumatori” e “meno ostacoli per i concorrenti di dimensioni minori”, il Dma “aprirà le porte di internet”. Accusata di protezionismo (al momento non ci sono società europee nel mirino), l’Ue risponde che l’obiettivo è costringere i colossi ad accettare più concorrenza, aprendo i loro sistemi chiusi o semichiusi, grazie ai quali fanno enormi profitti a danno di innovazione, concorrenti e consumatori. “Oggi gli sfidanti non possono esistere perché o si adattano al volere delle grandi piattaforme o muoiono”, spiega al Foglio un funzionario della Commissione: “L’idea del Dma è aprire i sistemi e le piattaforme”. Dopo la designazione dei “gatekeeper” “ci aspettiamo più competizione che aiuterà tutti gli attori nel mercato”, conferma l’europarlamentare tedesco della Cdu, Andreas Schwab, che è stato relatore per il Dma.

