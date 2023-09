Il vero motivo di Xi che diserta il G20 è uno show di forza dell'India

In questi giorni i rapporti tra New Delhi e Pechino sembrano toccare il punto più basso degli ultimi 60 anni. L'India mostra i muscoli con le imponenti esercitazioni militari a ridosso del summit e manda un messaggio alla Cina

In questi giorni i rapporti tra India e Cina sembrano toccare il punto più basso degli ultimi 60 anni. Lunedì scorso l’Indian Air Force (Iaf) ha iniziato una massiccia esercitazione a cui è stato dato il nome di “Trishul” (il trishul è il tridente che tiene in mano il dio Shiva). L’esercitazione militare durerà undici giornie si sta svolgendo a ridosso dei confini con la Repubblica popolare cinese e con il Pakistan. A condurre l’esercitazione è il Comando aereo occidentale dell’aeronautica militare indiana che ha basi operative in Ladakh, Jammu e Kashmir, Punjab e Haryana. All’esercitazione partecipano tutte le flotte degli aerei da combattimento indiani quali i Rafale di produzione francese, i Mirage 2000, anch’essi francesi, i Sukhoi 30Mki, prodotti dalla Hindustan Aeronautics su licenza russa e gli aerei da combattimento leggeri Tejas Mk1a, ugualmente prodotti dall’Hindustan Aeronautics. Gli aerei da caccia sono affiancati nell’esercitazione dagli aerei da trasporto militare pesante, dagli elicotteri multimissione Chinook e dagli elicotteri d’attacco Apache. Partecipano alla manovra anche le Forze speciali “Garud” (Garuda, nella mitologia hindu, è il re degli uccelli). I militari di questa forza armata hanno il compito di proteggere le basi e le installazioni dell’aeronautica militare indiana e della “ricerca e salvataggio” in combattimento.