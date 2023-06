L'America secondo Modi. Così l'India cerca di frenare la Cina avvicinandosi agli Usa

Tutti sappiamo che l’India e gli Stati Uniti sono due grandi e complessi paesi. Certamente dobbiamo lavorare molto per far sì che i nostri popoli possano esprimere pienamente tutto il loro potenziale. Ma la traiettoria di questa partnership è chiaramente definita e piena di promesse”. Così ha dichiarato il segretario di stato americano Antony Blinken alla vigilia della visita del primo ministro indiano Narendra Modi negli Stati Uniti. Il viaggio inizierà oggi e si concluderà sabato. Modi è già stato ricevuto alla Casa Bianca dai presidenti Barack Obama e Donald Trump. Ma questa volta è diverso. Il viaggio è considerato “visita di stato”. La precedente visita di un primo ministro indiano con questa qualifica è stata quella di Manmohan Singh e risale al 2009. Narendra Modi, oggi, darà il via alle celebrazioni della giornata internazionale dello yoga di fronte al palazzo delle Nazioni Unite di New York. Domani, a Washington DC, sarà ricevuto alla Casa Bianca da Joe e Jill Biden e salutato con 21 colpi di cannone. Modi parlerà poi al Congresso americano riunito in sessione plenaria per “celebrare la duratura amicizia tra l’India e gli Stati Uniti basata su valori comuni”, come si legge nella lettera d’invito dei leader repubblicani e democratici della Camera dei rappresentanti e del Senato americani.

