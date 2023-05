The Kerala story, l'ultimo kolossal nazionalista di Bollywood che piace a Modi

Nella più grande democrazia del mondo le battaglie culturali del premier nazionalista Narendra Modi si susseguono una dietro l’altra. L’ultima notizia ad aver fatto scalpore è il film uscito nelle sale indiane a inizio maggio – e già un successo al botteghino – The Kerala story. Il film racconta la storia di tre donne indù e cristiane che vengono reclutate dall’Isis nello stato meridionale indiano del Kerala da alcuni uomini musulmani, e portate in Afghanistan: lì una di loro viene però individuata da un drone e portata in una prigione militare, dove confessa il grande piano terroristico per convertire milioni di indù. Il rimando è a una teoria del complotto della destra indù, il “jihad dell’amore”, secondo cui in India i musulmani starebbero seducendo le donne indù solo per convertirle, con lo scopo finale di imporre la regola della sharia agli indù e cancellare l’induismo dal paese. Una teoria fomentata dagli estremisti del Bharatiya janata party (Bjp), il partito di Narendra Modi, che in questi nove anni di governo ha varato alcune leggi proprio sul jihad dell’amore, che criminalizzano le conversioni attraverso il matrimonio.

