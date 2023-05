Un voto locale dimostra che in India Modi non è imbattibile

La vittoria del Partito del Congresso alle elezioni regionali dello stato del Karnataka, uno degli stati più sviluppati dell'India. Per il partito di Rahul Gandhi si sono rivelate importanti il bando dell'Esercito di Hanuman e la Marcia per unire l'India

"Questa è la vittoria del popolo del Karnataka. Gli elettori hanno votato per il progresso, per il welfare e per la giustizia sociale. Li ringraziamo con le mani giunte per la fiducia che ci hanno voluto accordare". Con queste parole, Mallikarjun Kharge, l’ottantenne presidente del Partito del Congresso, ha salutato la vittoria del suo partito nelle elezioni regionali che si sono svolte in Karnataka, un importante stato dell’India meridionale con 68 milioni di abitanti.