Dalla canonica alla luna. Così l'India ha vinto lo spazio

“India, io sono arrivato! E anche tu!”. E’ questo il messaggio arrivato alla sala di controllo da Vikram, il modulo made in India allunato dolcemente il 23 agosto scorso (e che ieri con successo ha “saltato” sulla superficie lunare) e che ha provocato l’entusiasmo di tutta l’India. Dai ragazzini delle scuole che avevano offerto preghiere in templi, chiese e madrasa e che assistevano all’evento assieme ai loro insegnanti, agli studenti universitari che avevano organizzato dei Moon-party o di assistere all’allunaggio nelle sale comuni dell’università. Dagli impiegati ai negozianti che, assieme ai clienti, si sono riversati in strada a festeggiare ballando, sparando razzi e fuochi d’artificio come se fosse Diwali o una specialissima finale di cricket, distribuendo dolci ai passanti come se ciascuno di loro si fosse sposato o avesse appena avuto un bambino. O avuto un posto di lavoro. Hanno festeggiato a Benares quelli che avevano pregato Ganga-Mà, la madre Gange, perché Vikram allunasse sano e salvo e, dalla città più antica del mondo ancora abitata, portasse l’India fluttuando nel futuro. Si sono abbracciati quelli che in città e villaggi assistevano all’evento su maxi-schermi (o su ogni schermo disponibile) come se fosse un concerto rock. Tanto entusiasmo è, una volta tanto, più che motivato. Il modulo Vikram (battezzato così in onore del fondatore dell’Isro, l’Indian space research organisation, Vikram Sarabhai) e il rover Pragyan sono riusciti dove la Russia aveva fallito soltanto pochi giorni prima, e hanno reso l’India il quarto paese a realizzare un atterraggio controllato sulla luna dopo Stati Uniti, Cina e l’ex Unione sovietica. Il percorso indiano alla conquista della Luna è stato lungo: la navicella Chandrayaan 3, da cui si è staccato il modulo Vikram, ha raggiunto il satellite dopo 15 anni dal lancio della sua sorella maggiore, Chandrayaan 1. Ma non è il primo grande successo indiano: nel 2013 l’agenzia spaziale indiana aveva lanciato in orbita Mangalyaan, la “navicella per Marte”, entrata in orbita il 24 settembre 2014: anche in questo caso, l’Isro era stata la quarta agenzia spaziale a raggiungere il pianeta rosso, dopo Russia, America ed Europa e battendo sul tempo la Cina, la cui missione tentata due anni prima era fallita. Oltretutto Mangalyaan, come Chandrayaan, era stata interamente progettata da scienziati e ingegneri indiani, costruita in India da manodopera indiana con materiali di fabbricazione locale e aveva a bordo strumenti di rilevamento rigorosamente made in India. Autarchia nello spazio, e con budget molto contenuti.

