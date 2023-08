Non solo la Luna. Così oggi l'India domina la tecnologia mondiale

Ventiquattro ore dopo lo straordinario successo spaziale dell’India, sono arrivati i complimenti al governo di Narendra Modi anche da Palazzo Chigi: “Sono certa che gli sforzi dell’India di avanzare verso nuove frontiere nella conoscenza umana”, ha scritto la presidente del Consiglio, “favoriranno la collaborazione bilaterale con le istituzioni italiane che hanno straordinarie competenze scientifiche”. E in effetti il riuscito allunaggio della missione Chandrayaan-3 al polo sud della Luna ha inaugurato una nuova èra dell’India, ma soprattutto ha cambiato il modo in cui l’occidente guarda all’India, che sempre di più viene riconosciuta come una potenza tecnologica in grado di competere con la Repubblica popolare cinese. In realtà, il percorso che ha trasformato il settore tecnologico dell’India è iniziato già da molto tempo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE