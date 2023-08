L'India raggiunge la Luna e si prende lo spazio tra America e Cina

La festa di una nazione, anzi della nazione più popolosa del mondo. Perfino la nazionale di cricket indiana si è fermata ieri per guardare in diretta le ultime fasi della missione Chandrayaan-3, quella che ha portato l’India a essere il quarto paese al mondo sulla Luna e il primo nella storia a compiere un allunaggio di successo al polo sud del nostro satellite, una delle zone più ambite ma anche più rischiose per le missioni spaziali. Dopo i quindici minuti più critici, quelli che servono a eseguire la discesa controllata sulla superficie lunare, l’India intera è esplosa in un festeggiamento da coppa del mondo di cricket: in molti sono scesi in strada, dal Gujarat al Madhya Pradesh fino a Delhi, in un tripudio di bandiere indiane ovunque, anche sui social. A quattro anni di distanza dal precedente fallimento, questa missione rappresenta, forse più del cricket, la riscoperta dell’orgoglio nazionale indiano. E cambia radicalmente gli equilibri delle potenze spaziali. Delhi adesso ha un biglietto per rapportarsi alla pari con le tre grandi potenze spaziali, l’America, la Russia e la Cina.

