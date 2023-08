Ségolène vuole unire i socialisti e Mélenchon, con tappa sovranista

Il divieto dell’idrossiclorochina durante il Covid? “Una specie di vendetta contro il professor Raoult. Dobbiamo essere solidali con questi specialisti incontestabili e responsabili”. Cuba? “Una pulizia e una sicurezza veramente notevoli, irraggiungibile in molti paesi che oggi danno lezioni di diritti dell’uomo”. Il conflitto in Ucraina? “E’ l’occidente che ha aggredito per primo la Russia”. Volodymyr Zelensky? “Fa propaganda di guerra attraverso la paura”. Negli ultimi tre anni Ségolène Royal, ex promessa del Partito socialista sconfitta alle presidenziali del 2007 da Nicolas Sarkozy, poi ministra collezionista di gaffe durante la presidenza Hollande e in seguito esiliata come ambasciatrice per i Poli da Macron, ha sempre più feeling con quella gauche giacobina e altermondista incarnata da Jean-Luc Mélenchon, leader della France insoumise (Lfi) e della coalizione delle sinistre in Parlamento (Nupes), che non perde occasione per dare adito a sospetti di putinofilia e di ostilità acuta alla Nato.

