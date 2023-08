Mosca offre lo scambio di alcuni beni congelati dall'occidente. Ma gli europei smentiscono

A seguito dell’invasione dell’Ucraina sia i beni dello stato russo, come le riserve della sua Banca centrale, sia i beni dei privati russi, se di oligarchi e di membri della nomenclatura, sono stati congelati. Le riserve della Banca centrale russa a causa del sequestro non possono più essere usate come compensazione dei minori ricavi legati alle esportazioni di petrolio e gas verso l’Europa, esportazioni che si sono contratte per effetto delle sanzioni. In questo modo, la Russia ha molti meno mezzi per finanziare la guerra. I beni dei privati congelati in Europa hanno, invece, lo scopo di mostrare agli alleati privati del Cremlino il prezzo che stanno pagando per la guerra in corso.

