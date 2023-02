In Russia diminuiscono i poveri, mentre sparisce la classe media

Oltre alle previsioni del Fmi che stimano un ritorno alla crescita in Russia nel 2023 (+0,3 per cento), dopo la contrazione del 2022 (-2,2 per cento), c’è un altro dato sorprendente per l’economia russa. Nel terzo trimestre 2022 circa 700 mila russi hanno lasciato la povertà assoluta (al di sotto della soglia di 180 euro al mese) rispetto all’anno precedente, passando da 16 milioni a 15,3 milioni di persone. Ma come è possibile che in Russia, durante una recessione, diminuisca la povertà? Come il pil, che torna a crescere sorretto dall’industria miliare e dalla spesa pubblica ma con seri problemi in tutti gli altri settori colpiti dalle sanzioni, così anche il dato della povertà nasconde una situazione critica. La soluzione del mistero sta nel fatto che i poveri diminuiscono di numero, ma i russi sono più poveri complessivamente. In pratica sta pagando la classe media russa, che è sempre più piccola.

