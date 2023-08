Tutti molto cauti sull'allargamento dei Brics

Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono stati invitati a diventare membri pieni dei Brics”, ha annunciato il presidente sudafricano e anfitrione dell’incontro Cyril Ramaphosa al termine del vertice di Johannesburg. “La loro affiliazione avrà effetto dal primo gennaio del 2024”. Ma a trattare per il governo di Buenos Aires è stato il presidente Alberto Fernández, che ha subito esultato per l’ammissione, ma non si ricandida. Alle primarie del 13 agosto è risultato evidente che per il suo schieramento sarà difficilissimo arrivare al ballottaggio, e impossibile vincere. La sfida sarà quasi sicuramente tra il centrodestra di Patricia Bullrich: “Sotto un mio governo l'Argentina non sarà nei Brics”; e la destra utraliberista a Javier Milei: “Il nostro allineamento in politica estera è con #Usa ed #Israele. Non ci allineeremo ai comunisti”.

