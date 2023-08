La visita di un ministro russo in Libia segna un nuovo inizio per il dopo Wagner

L’idea del Cremlino: far confluire i mercenari in Africa in una struttura più docile. L'ascesa della Redut di Vladimir Alekseev e Andrei Troshev

Martedì scorso, scendendo le scalette dell’aereo appena atterrato a Bengasi, una delle prime persone a cui Yunus-bek Yevkurov ha stretto la mano è stato Khaled Haftar. Il vertice tenuto nella Libia orientale tra il viceministro della Difesa russo e uno dei capi militari dell’est della Libia, figlio del generale della Cirenaica, ha preceduto di poche ore l’abbattimento dell’aereo su cui viaggiava Evgeni Prigozhin, leader delle truppe mercenarie russe della Wagner. E coincidenza ha voluto che pure la prima visita ufficiale in Libia del viceministro arrivasse poco dopo l’ultimo video girato da Prigozhin in Africa. Mostrava il capo della Wagner in un paese africano non identificato in cui rivendicava i successi della compagnia nella guerra allo Stato islamico. “La Wagner rende la Russia ancora più grande in ogni continente e l’Africa più libera”. In sovrimpressione, compariva il numero di telefono da chiamare per aderire al reclutamento.