Putin si riprende la Wagner perché non può più farne a meno. Parla Wassim Nasr

“Penso che la morte di Evgeni Prigozhin non cambierà molto, perché il ‘business model’ della Wagner funziona bene. Non avrebbe senso per Mosca rompere questo sistema, perché funziona a basso costo e in Africa sta producendo i suoi frutti dal punto di vista strategico”. Wassim Nasr, giornalista di France24 specialista di jihadismo in medio oriente e Africa, autore del libro “État islamique, le fait accompli” (Plon), analizza in una conversazione con il Foglio le conseguenze della morte di Prigozhin per il futuro della Wagner, il gruppo di mercenari a servizio del capo del Cremlino, Vladimir Putin.