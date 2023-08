Malaticcio d'Europa. La crisi tedesca non è grave ma preoccupa

“La peggiore della classe”, secondo il Financial Times e “Di nuovo il malato d’Europa?”, secondo l’Economist. La stampa anglosassone non fa sconti alla Germania malata di recessione. Sarà Schadenfreude – che poi è un termine curiosamente diffusosi in Europa proprio nella lingua di Goethe – o una frenata della locomotiva preoccupa davvero gli altri vagoni? Il paese guidato da Olaf Scholz è entrato in recessione nel primo trimestre del 2023 mentre il secondo si è chiuso con un pil invariato. Ad alcune difficoltà strutturali si è aggiunta una congiuntura para-bellica che non aiuta; e i dati diffusi ieri dall’istituto Ifo di Monaco confermano la doppia natura dei mali tedeschi. Sul fronte dei problemi di lunga durata è peggiorato il dato sulla carenza di manodopera qualificata: l’ultima Ifo Business Survey racconta che il 43,1 per cento delle 9 mila imprese tedesche interpellate a luglio soffre la mancanza di lavoratori qualificati, rispetto al 42,2 per cento dello scorso aprile. “Nonostante un’economia lenta, molte aziende sono ancora alla disperata ricerca di dipendenti”, spiega l’Ifo. Peggio di tutte stanno le aziende del settore servizi (il 75.3 per cento) e il 66 per cento nei trasporti, architettura, e ingegneria. Sul fronte contingenza si è invece aggravato il settore dell’edilizia, fra i più esposti all’aumento del costo del denaro. A luglio, il 40,3 per cento delle aziende di edilizia residenziale ha lamentato la mancanza di ordini, rispetto al 34,5 per cento a giugno e il 10,8 per cento un anno fa. “La costruzione di nuovi alloggi è sotto forte pressione. Da un lato gli ordini esistenti vengono continuamente cancellati, dall’altro, arrivano sempre meno nuovi ordin”, afferma l’economista Klaus Wohlrabe dell’Ifo.

