Le spie russe in Germania preoccupano le intelligence alleate

Un funzionario del governo tedesco è stato arrestato in Germania con l’accusa di aver passato informazioni alla Russia. Il nome diffuso alla stampa è “Thomas H”, in linea con le normative tedesche per la tutela della privacy, molto più stringenti e rispettate che in altri paesi. Thomas H lavorava per un ufficio che si occupa delle forniture di attrezzature militari e tecnologie informatiche. Secondo le prime informazioni operava per conto proprio dopo essersi recato di sua iniziativa all’ambasciata russa a Berlino e al consolato di Bonn per offrire i suoi servizi a Mosca. L’arresto di Thomas H non è il primo caso del genere in cui sono coinvolti funzionari degli apparati tedeschi, ma almeno il terzo dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. A fine gennaio un uomo, denominato “Arthur E”, è stato arrestato all’aeroporto di Monaco dalle autorità tedesche con l’aiuto dell’Fbi con l’accusa di coinvolgimento in un piano per trasmettere informazioni alla Russia. Arthur E tornava da un viaggio negli Stati Uniti. Qualche settimana prima (a dicembre) le autorità avevano arrestato “Carsten L”, un funzionario del servizio d’intelligence per l’estero della Germania (Bnd), con l’accusa di aver passato segreti di stato a Mosca. I due casi potrebbero essere collegati. Arthur E non lavorava per il Bnd, ma in base alle prime indagini si ritiene che sia stato lui a trasmettere le informazioni di Carsten L all’intelligence russa. Le autorità inquirenti non hanno rilasciato altre dichiarazioni sullo sviluppo delle indagini, si sa solo che l’anzianità di servizio di Carsten L gli permetteva di accedere a diversi livelli di informazioni condivise dal Bnd con le intelligence di Stati Uniti e Regno Unito. I vertici dell’intelligence britannica in particolare sono molto contrariati, visto che forse sono state trasmesse informazioni sensibili sul campo di battaglia in Ucraina.

