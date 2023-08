La crisi in Niger e la fine della Françafrique. Parla il giornalista Malbrunot

Parigi. “Un intervento militare sarebbe controproducente, perché disorganizzerebbe le forze nigerine, romperebbe le cooperazioni anti terrorismo tra Niger e Nigeria contro Boko Haram e farebbe il gioco dei jihadisti”. Georges Malbrunot, veterano degli inviati di guerra francesi, esperto di medio oriente e di Africa e firma storica del Figaro, mette in luce i rischi di un possibile intervento delle Forze armate a Niamey per allontanare la giunta militare del generale Abdourahmane Tchiani, autore del colpo di Stato del 26 luglio, e riportare al governo il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. “Anche se il Niger, rispetto al Mali e al Burkina Faso, è meno colpito dal jihadismo, un’operazione militare gioverebbe ai gruppi jihadisti in ascesa nel Sahel da diversi anni, dallo Stato islamico nel Grande Sahara (Sigs), ai gruppi locali affiliati ad Al Qaida riuniti nel Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Jnim, Gruppo di supporto per l’islam e i musulmani), fino a Boko Haram”, spiega al Foglio Malbrunot. Le milizie jihadiste approfitterebbero della disorganizzazione delle Forze armate nigerine occupate a lottare contro le forze dell’Ecowas (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale) per fagocitare nuove porzioni di territorio nel Sahel.

