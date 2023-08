"L'Europa deve battere subito un colpo in Niger. Niamey è decisiva come lo è Kyiv". Parla Minniti

Il Sahel come incubatore del terrorismo mondiale e la scommessa di Putin sull'Africa. "Borrell deve anzitutto farsi ricevere dai golpisti. E poi Ue e Unione africana devono camminare in sintonia. La prudenza di Crosetto? Comprensibile, ma attenti a non trasformare la diplomazia in ammissione d'impotenza". Il rischio di un conflitto e il ruolo strategico dell'Algeria

Altro che fine della storia. “Semmai c’è da fare i conti con un’altra verità: che spesso la storia si rivela in quella che erroneamente consideriamo la periferia del mondo”. Il Niger, dunque. “Quello che succede lì, è rivelatore di dinamiche molto più ampie delle pur importanti vicende interne al paese: in gioco ci sono gli equilibri della sicurezza mondiale, e anche, e non è poco, il destino dei rapporti tra Europa e Africa”. La sua Africa, viene da scherzare. E allora Marco Minniti, che quel continente lo conosce come pochi, in Italia, e che continua a studiarlo, sorride. E poi prosegue, serio: “Proprio perché questa è la posta in palio, e spero che tutti, sia a Roma sia a Bruxelles, ne siano consapevoli, c’è da augurarsi, forse da pretendere, che l’Europa scenda in campo, compatta, decisa”. Che fare? “C’è un Alto rappresentante per la politica estera, giusto?”. Josep Borrell, certo. “Bene: chieda subito di poter incontrare la giunta militare a Niamey. Sarà un gesto simbolico, forse, ma pure di quei gesti si sostanzia la diplomazia. Perché se i golpisti guidati dal generale Tiani si rifiutassero, a quel punto si assumerebbero una responsabilità enorme”. Basta? “Non basta. Deve anche garantire a tutte le parti coinvolte che l’Ue parteciperà pienamente allo sforzo diplomatico che stanno conducendo l’Ecowas, cioè la Comunità degli stati dell’Africa occidentale, e l’Unione africana e l’Onu per riportare l’ordine a Niamey”. Ma ne ha anche per l’Italia, di raccomandazioni, Minniti.