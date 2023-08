Mattei non avrebbe definito “non ostile” la giunta in Niger. Consigli a Crosetto

Dare pubblicamente una mezza pacca sulle spalle ai golpisti, come ha fatto il ministro della Difesa dopo essersi pure scagliato contro la Francia, non è proprio la mossa diplomaticamente più indicata, se non altro perché scredita il presidente eletto e nostro alleato, Mohamed Bazoum

Non è solamente questione di saper scegliere le parole giuste, ma certo la politica estera di un governo autorevole come quello dell’Italia vive di regole non scritte che disciplinano il metodo con cui questa si realizza. E così la crisi in Niger potrebbe definirsi un caso di scuola per il governo di Giorgia Meloni, perché se legittimamente l’Italia intende giocare un ruolo di primo piano nel post golpe a Niamey, è pur vero che finora gli errori comunicativi sono stati più di uno. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal giorno del colpo di stato ha speso parole che rischiano di indebolire le aspirazioni diplomatiche italiane. Dapprima scagliandosi contro la Francia, accusata pubblicamente di voler fare come “i cow boy nel saloon”, nonostante il basso profilo assunto finora da Parigi. Poi, lunedì, rivendicando il dialogo intrapreso fra il nostro paese e la giunta militare che ha preso il potere in Niger. “Durante i colloqui è emersa chiaramente la non ostilità verso i militari italiani presenti da parte del Cnsp”, ha scritto Crosetto sui social.