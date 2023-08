Esplode una fabbrica in Russia, tra panico, munizioni e sciatteria

Un impianto che produce materiale ottico anche per l'esercito è esploso. I media russi avevano parlato di un attacco di droni, le autorità hanno smentito: è stato un errore umano legato a una fabbrica di fuochi d'artificio. Se così fosse non sarebbero soltanto le incursioni ucraine il problema del Cremlino

Allontanarsi dai confini, come sta accadendo nella regione di Belgorod, e contemporaneamente rafforzarli, come ha detto di voler fare il ministro della Difesa Sergei Shoigu, è la soluzione della Russia per garantire la sua sicurezza. I combattenti russi che sono contrari al Cremlino e collaborano con Kyiv oggi hanno rivendicato una nuova incursione, il governatore di Belgorod ha detto che ci sono feriti e che una granata è stata lanciata su un asilo, adesso in tutta la regione è entrato in vigore il regime antiterrorismo. Shoigu invece ha promesso rinforzi, manderà soldati e mezzi anche ai confini con la Finlandia e alla frontiera tra Kaliningrad e la Polonia, le due nazioni della Nato che stanno rafforzando le loro difese. Si pensa a proteggersi, a tenere il fronte e chiudere i confini. Il problema di sicurezza della Russia non sono soltanto le sue frontiere così permeabili, ma è soprattutto la capacità degli attacchi ucraini di penetrare dentro al territorio russo a preoccupare il Cremlino.