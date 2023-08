I confini di Putin sono limitati

Il presidente russo non è andato in Sudafrica e non andrà neppure ad Ankara, dove lo attendeva Erdogan per parlare di grano ed energia. Il mandato d'arresto della Corte penale ha ristrettoil mondo del Cremlino

Ogni volta che Vladimir Putin fa un passo fuori dalla Russia, e accade di rado, il suo staff deve fare molti calcoli. E non soltanto quelli che sempre si fanno per la sicurezza di un capo di stato, ma anche quelli necessari per evitare l’arresto, perché Vladimir Putin è un ricercato internazionale e il mondo per lui si sta facendo più piccolo. Avrebbe voluto partecipare al vertice dei Brics in Sudafrica, ma il paese aderisce alla Corte penale internazionale che ha spiccato il mandato d’arresto, e nonostante l’amicizia con il presidente russo ha preferito evitare la sua presenza. E’ arrivato al suo posto Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri che ogni volta che esce da Mosca sembra distendersi, a maggior ragione se l’incontro è con Cina, India, Brasile e Sudafrica, paesi amici o quasi. Putin era stato invitato ed era atteso anche in Turchia. Lo aveva annunciato il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando di una visita ad Ankara entro fine agosto. Putin probabilmente non andrà e sarà Erdogan a recarsi in Russia. Lo ha scritto il quotidiano turco Yeni Safak, specificando che il presidente russo “non ha osato” volare in Turchia. Già a inizio mese, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva ammesso che per Putin ogni visita ora è complicata e “ha bisogno di stare in Russia”.