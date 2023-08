Erdogan vuole ridare vita all'accordo del grano con la Russia dentro. Gli incontri e i piani turchi

Il Mar Nero si sta surriscaldando e rischia di diventare un punto di combustione della guerra in Ucraina. E’ profondamente importante sia per Kyiv, sia per Mosca sia per Ankara sia per gli altri paesi rivieraschi che per l’occidente. Nell’ultimo anno, la relativa calma in quel piccolo, ma strategicamente grande mare, che bagna l’Ucraina, la Russia, la Georgia e tre paesi membri della Nato, era dovuta in gran parte all’accordo sul “corridoio del grano”. Dal 17 luglio scorso, giorno in cui l’accordo è scaduto, Mosca ha bombardato i porti di Odessa e Chornomorsk. Kyiv ha sferrato un attacco contro una nave militare russa nell’area del porto di Novorossijsk, in Crimea con droni marini. La battaglia per il controllo di quelle acque ha implicazioni per i mercati energetici globali e per le forniture alimentari mondiali. Ankara è convinta di riuscire a persuadere Mosca a rilanciare l’accordo sul grano e di questo hanno parlato ieri a Budapest un emissario del Cremlino e il presidente Erdogan, in visita nella capitale ungherese. Nel palazzo presidenziale di Bestepe e al Cremlino si è a lavoro per rendere possibile un incontro in Turchia tra Erdogan e Putin. Intanto il 25 agosto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan si recherà in visita a Kyiv per esplorare le possibili opzioni per rivitalizzare l’accordo sul grano sospeso per il ritiro russo. Durante l’incontro saranno affrontate le strette relazioni bilaterali tra i due paesi, l’offensiva russa in ucraina e il piano di pace proposto da Zelensky. Successivamente Fidan dovrebbe recarsi a Mosca per discutere dell’accordo sul grano.

